Surrey Cantata en concert à Trégastel

Surrey Cantata, petite formation de 15 à 18 voix, a été formé en 2008 dans le but de venir chanter dans les chapelles et églises du Trégor-Goélo. L’ensemble se spécialise dans la tradition musicale anglicane mais chante aussi une gamme assez large d’œuvres et religieuses et profanes. L’ensemble vocal anglais revient faire sa neuvième tournée d’été dans le Trégor-Goelo, avec un programme intitulé “Les Ailes de la Fantaisie”, qui met en avant des œuvres de grands compositeurs de toutes époques, inspirées par de grands textes. Tel “Rejoice in the Lamb”, méditation du poète du XVIIIme siècle Christopher Smart, mise en musique en 1943 par Benjamin Britten. Mais aussi des textes tirés de la liturgie et de la King James Bible, également grand joyau de la littérature anglaise, et des poètes du temps de la reine Elizabeth I. Avis aux amateurs de musique et de poésie …

L’Association « Biblinote » (Bibliothèque-Sonothèque l’Hôpital De Lannion) souhaite améliorer le confort des malades et résidents de l’hôpital de Lannion en leur permettant d’écouter la radio ou de la musique. Une partie des bénéfices du concert sera reversée à l’association pour l’aider à acquérir du matériel audio.

Agenda pratique : concert samedi 29 juillet à 21h00 dans l’église St Laurent de Trégastel Bourg. Libre participation

