Le flux et le reflux nous font marrer

Par un beau matin de printemps, sur la plage de Tresmeur à Trébeurden, tout est tranquille … Pas un touriste en vue. Alors la plage est à eux, ils s’en donnent à cœur joie en jouant avec les vagues qui viennent s’écraser sur le rivage. En fait, ils cherchent leur pitance avec fébrilité dans le sable de l’estran. Et pas de temps à perdre, c’est une affaire sérieuse. Eux, ce sont ces petits échassiers du littoral que l’on appelle les bécasseaux variables. Allez, on vous laisse en leur compagnie … Pour en savoir plus sur ces charmants oiseaux, suivre ce lien