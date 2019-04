Gallo en Scène 2018, en bref

Voici un court extrait des nombreux spectacles qui ont été donnés en 2018 dans le cadre du festival « Gallo en Scène », organisé par l’association Qérouézée dont l’objectif est de valoriser l’usage de la langue Gallèse en Côtes d’Armor. Des créations originales où l’humour et la réflexion se cotoient pour le grand plaisir des spectateurs. En ouverture on découvrira une des plus jeunes de l’association qui, sans rougir, déroule pour nous une « menterie » qui est un genre particulier de prestation sur scène. Amusez-vous bien en leur compagnie …

Durée 6’05 – Réalisation Corentin Jouan – Production Qérouézée (que TV-Trégor remercie pour cette autorisation de diffusion sur sa web-TV)

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2019-04-gallo-en-scene-2018.mp4″

102 total views, 6 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?