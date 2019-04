Marais du Quellen – Une fougère sous haute surveillance

Avril 2009 – Depuis quelques mois, une partie du Marais de Quellen à Trébeurden s’est ornée d’une étrange teinte rouge . Celle-ci est due à L’azolla filiculoïdes, dite fausse fougère ou fairy moss en anglais (mousse des fées), qui est une plante tropicale que l’on retrouve en Amérique, en Asie et en Australie. Elle a été introduite au XIXe siècle en Europe dans des bassins privés et des étangs. Puis elle a proliféré de manière autonome. Cette étrangeté étonne et ravit les promeneurs mais il n’en est pas de même pour les scientifiques qui ont été alertés par de possibles effets nocifs sur la biodiversité du marais (risques d’eutrophisation). Cette alerte permet de s’intéresser de plus près à l’espace naturel remarquable que constitue le Marais du Quellen

Durée 6’00 – Réalisation Loïc Chapron et Sophie Piat assistés de Jennifer Aujame – Production Trégor-Vidéo – Avril 2009

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2009-04-apparition-plante-tropicale-marais-quellen.mp4″

Visionnez également cet autre document sur le Marais du Quellen : « Le Marais du Quellen, havre de paix et de nature »

Durée 5’16 – Réalisation Yves Le Goas – Production TV-Trégor – novembre 2016

76 total views, 10 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?