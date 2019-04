Le glas des sonneurs de cloches

A Caouênnec, Anne et Yves Marjou ont officié pendant des années au service de sonneurs de cloches de l’église du village. En cet été 1988, il prennent leur retraite et la « fée électricité » va assurer le relais. Mais comment devenait-on sonneur de cloches à l’époque et en quoi cela consistait-il ? Pas si simple … Cela nécessitait un vrai savoir-faire que Anne et Yves nous confient dans ce reportage.

Durée 2’56 – Réalisation Jean-Yves Tadié – Juin 1988

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/1988-06-glas-sonneurs-cloches.mp4″

