Café Chantant vous souhaite la bienvenue

La chorale «Café Chantant» a été créée en 2002. Elle est composée d’une vingtaine de choristes et de cinq musiciens et se trouve maintenant sous la baguette de Colette Mignot. Le répertoire se compose de chansons du XXème siècle, chansons populaires et répertoires traditionnels français et breton. Les répétitions ont lieu à Saint Roch (un quartier de Lannion – Côtes d’Armor) les lundis matin de fin septembre à janvier et ensuite, à partir de février, « Café Chantant » part en tournée dans les maisons de retraite et foyers-logements afin d’apporter un peu de joie aux personnes âgées les mercredis après-midi. Est-il besoin de préciser que « Café Chantant » recrute et recherche en particulier des hommes pour diversifier les timbres de voix du chœur.

Durée 4’42 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier sur une initiative de Daniel George (un des musiciens du groupe) – Production TV-Trégor – août 2022

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

