Gonzalès au Carré Magique

Réalisée par de jeunes trégorrois, « BIKINI », était une émission musicale qui s’attachait à faire découvrir des artistes, des groupes, des musiciens du Trégor et d’ailleurs. Pour son cinquième rendez-vous, « BIKINI » nous faisait rencontrer, en juillet 2008, au Carré Magique de Lannion, un artiste original, Gonzalès. Pianiste de formation classique, ce canadien est auteur-compositeur-interprète et producteur pour d’autres chanteurs. Sa musique électro-pop est à la fois « cheap », virtuose et humoristique. Tout est là pour créer un mélange étonnant et captivant …

Durée 24’44 – Réalisation Alan Hasoo, Meriadeg Guillanton, Alan Lestimé, Enora Paul – Production Trégor-Vidéo – Juillet 2008

