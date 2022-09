Une ferme autonome dans le Trégor

L’utilisation des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, entraînerait, aux dires de certains, le réchauffement inéluctable de notre planète. Nous allons devoir nous tourner, à court terme, vers l’utilisation des énergies renouvelables, comme l’eau des barrages, le vent et le soleil. Il faudra sans doute se résoudre à maintenir et même renouveler notre parc de centrales nucléaires pour produire de l’électricité sans émettre de GES (gaz à effet de serre). Mais la population est souvent opposée au nucléaire et à l’éolien. De plus, il ne saurait être question de nos jours, d’inonder des vallées pour établir des barrages hydroélectriques, au risque de soulever des tempêtes de protestations. Alors que faire ?

TV TREGOR a réalisé un reportage chez un agriculteur, Paul Salliou, qui, bien que n’étant pas électricien, a réalisé lui-même, pour sa propre maison et pour son exploitation (le verger du Guindy à Pluzunet – 22 – Côtes d’Armor), une installation le rendant autonome depuis 10 ans par rapport au réseau électrique. C’est, sans aucun doute, une voie à suivre pour produire une énergie que l’on ne peut stocker qu’en quantité limitée et dont le coût devient excessif.

Durée 10’25 – Un projet de Ferdinand Le Moignier (prospection, conception et interview) – Images Corentin Jouan et Jean-Dominique Gauthier – Montage Jean-Dominique Gauthier avec Ferdinand Le Moignier. Production TV-Trégor – Août 2022 –

Remerciements à M. Paul Salliou pour nous voir ouvert les portes de sa ferme autonome à Pluzunet.

