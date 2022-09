La Chapelle du collège Saint-Joseph de Lannion, œuvre des « Seiz Breur »

TV-Trégor vous fait découvrir (ou redécouvrir) un édifice breton chargé d’histoire, ceci grâce à Jean-Jacques Monnier, historien, et à son fidèle complice, Olivier Caillebot. Il s’agit de la chapelle du collège Saint-Joseph de Lannion. Elle est l’œuvre d’artistes et d’architectes du mouvement «Seiz Breur» (signifiant les sept frères en breton), lequel a été très actif durant les années 1930 . Cette chapelle, datée de 1937, présente, aussi bien extérieurement qu’intérieurement, de nombreux aspects originaux et novateurs, tout en servant le caractère religieux de l’édifice. Sans plus attendre, nous vous invitons à suivre nos guides dans cette visite passionnante …

Durée 17’33 – Conception du sujet et interview Jean-Jacques Monnier et Olivier Caillebot – Réalisation technique Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Septembre 2012

