Archaos in vitro

Lannion est depuis de nombreuses années un haut-lieu du cirque notamment par l’intermédiaire du Carré Magique qui est devenu « Pôle national des arts du cirque en Bretagne ». ce label a valu au Trégor d’accueillir des troupes hors du commun, telles que Archaos. Ceux qui ont assisté en 1999 à leur spectacle intitulé « In vitro – La légende des clones » ne peuvent que s’en souvenir. On est bien loin ici du « cirque à papa ». Il s’agit de cirque contemporain alliant à la performance physique des acrobates, la grâce de la danse contemporaine et la profondeur d’une pièce de théâtre. Un spectacle complet dirigé par Guy Carrara avec vingt personnes à la tâche dont douze sur scène. L’histoire ? Sans vouloir dévoiler le sujet, on peut vous dire que cela tourne autour de la folle idée du clonage humain in vitro, un cauchemar qui se transforme ici en un fascinant spectacle. Trégor-Vidéo a filmé pour vous les coulisses des répétitions, interviewé Guy Carrara, le directeur de la troupe, puis quelques artistes ainsi que Roger Le Roux, le directeur du Carré Magique …

Durée 13’42 – Réalisation Loïc Chapron – avec Christian Fégar et Théo Octobre – Production Trégor-Vidéo – décembre 1999

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

