En ces temps troublés de crise du coronavirus, les traits d’humour jaillissent d’un peu partout comme pour conjurer le mauvais sort. Le rire, quoi de plus sain, en effet. Mais au fait, c’est quoi la genèse d’un dessin humoristique ? Bien malin celui qui aurait la réponse, la recette miracle. Ceci dit, on a le droit d’aller voir d’un peu plus près comme nait une telle création de l’esprit et de la main. Et c’est ce qu’a fait Philippe Merriaux à travers cette animation réalisée avec brio en mode « diaporama » ou « film photo ». Passons lui la parole avant de regarder son film.

« Si vous pensez que pour faire un diaporama il faut tout d’abord disposer de photos vous avez raison mais… on peut aussi faire quelque chose en partant d’une feuille blanche »

« Dans « Naissance d’un dessin d’humour », j’ai voulu mettre en avant mon ami Michel (alias Heffe), qui est un très bon dessinateur caricaturiste, et présenter de façon humoristique son mode opératoire pour créer un dessin. Vous verrez que Michel ne laisse rien au hasard et que chaque dessin est le fruit d’une réflexion profonde et d’une méthode de réalisation parfaitement bien rodée »

Philippe MERRIAUX

Durée 6’45 – Réalisation Philippe Merriaux – octobre 2015 – Publication sur TV-Trégor en avril 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #CotesdArmor #Bretagne #webTV

89 total views, 3 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?