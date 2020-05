Corona song

Manhattan Kaboul, la célèbre chanson de Renaud et d’Axelle Red, détournée en ces temps de confinement, pour chanter le Trégor et saluer le corps médical. C’est ce à quoi s’est amusée une petite équipe de « oldies » trégorrois. Du fait du « coworking » à distance, la réalisation souffre de quelques imperfections techniques. Alors, soyez indulgents à l’écoute de ce clip spécial coronavirus qui est sans danger et que vous pouvez donc consommer sans modération … !

Durée 2’53 – Réalisation Yves Le Goas, avec la complicité de José Péan, Marieange Lamour, François Pâris, Geneviève Riou-Sangare – Musique interprétée par Françoise et Olivier Scarabin (groupe « Olyfan » de Lannion) et Yves Le Goas – Production TV-Trégor – Avril 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

