Yann-Bêr Piriou évoque Anjela Duval

Anjela – Pennad-kaoz gant Yann-Bêr Piriou

En 2011, à l’occasion de l’installation de la stèle à la mémoire d’Anjela Duval à Vieux Marché, et 30 ans après la disparition de la poétesse, Yann-Bêr Piriou, poète et écrivain né Lannion (Côtes-d’Armor), spécialiste de la littérature bretonne, est interviewé par TV-Trégor à propos de sa consœur qu’il a bien connue. Anjela Duval, fille unique d’une modeste famille de cultivateurs, a connu le destin improbable de devenir une des poétesses les plus réputées en langue bretonne. C’est ce parcours incroyable que Yann-Bêr Piriou raconte en cet automne 2011 devant la caméra de TV-Trégor.

Durée 9’23 – Réalisation Alain Vorimore avec Pierig Le Dantec (interview), Pierre Lavanant et Christian Madec. Production TV-Trégor – Novembre 2011

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #LeVieuxMarche #CotesdArmor #Bretagne #webTV

72 total views, 14 views today