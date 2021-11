Albert Robida – En 1880, il a imaginé Internet

La ville de Perros-Guirec a organisé, au Club des Navigateurs, du 4 au 25 août 2021, en partenariat avec ArmorScience, une exposition consacrée à Albert Robida (1848-1926), intitulée «1880 …, il a imaginé Internet».

A cette époque, Albert Robida est à la fois illustrateur, romancier, caricaturiste, peintre, explorateur de son temps et visionnaire du XXème siècle.

Son imagination semble ne pas avoir de limites car il décrit tout à la fois en dessins l’émancipation des femmes, les transports futuristes (drones, tubes, aéronefs …), la télévision, la guerre technologique, etc …

Il imagine notamment, avec le « téléphonoscope », tout un ensemble de services que l’on retrouve aujourd’hui sur Internet : téléconférence, e-learning, e-services, etc …

Nous partageons avec Catherine Pontailler, adjointe à la culture et aux animations de Perros-Guirec, ses différents coups de cœur : l’anticipation des femmes dans la société, les nouvelles technologies (la clé usb), l’environnement et les liens de l’illustrateur avec la Bretagne et la ville de Perros-Guirec.

Dans ce reportage, Michel Tréheux, Michel Bodin et Jean-Marie Haussonne d’ArmorScience nous expliquent la genèse de cette exposition et la façon dont elle a été réalisée. Notons que la présentation des différentes planches est complétée par des commentaires accessibles à partir d’un smartphone connecté en wifi au « GuideExpo » élaboré par ArmorScience; l’objectif étant, paradoxalement, de pouvoir se connecter facilement sur place … sans être relié à Internet.

Durée 12’59 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier et Hervé Sizun – Production TV-Trégor – Novembre 2021 (images tournées en août 2021)

