Fête de la science 2021

La communauté d’agglomération « Lannion Trégor Communauté » (LTC) a organisé, du 1er au 3 octobre 2021, à la salle des Ursulines à Lannion, la 30e édition de la Fête de la Science.

Cette manifestation permet de rendre accessible à tous l’univers de la recherche, des nouvelles technologies et de l’industrie. Elle permet également de rencontrer des chercheurs et, pourquoi pas, de susciter des vocations.

La thématique de la fête la science cette année est l’émotion de la découverte, le fameux « Eureka », le cri qu’aurait poussé le savant grec Archimède dans son bain en comprenant le principe de la poussée qui porte son nom.

De nombreux exposants (chercheurs, étudiants, médiateurs, ingénieurs, …) ont présenté des manipulations, des expériences, des projections et des conférences. A travers ce reportage, partez à la découverte de quelques-uns de ces exposants qui vous embarqueront sur des thématiques très variées telles que la biologie, la chimie, l’astronomie, la radioastronomie, l’informatique, la géologie, la physique, les télécommunications, la santé, la protection de l’environnement, l’histoire des sciences et des technologies, etc … La science n’a-t-elle donc pas de limites ?

Durée 14’53 – Réalisation Hervé Sizun avec Jean-Dominique Gauthier pour le montage – Production TV-Trégor – Novembre 2021 (images tournées par Hervé Sizun en octobre 2021)

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

Suivez l’actualité d’ArmorScience en visitant le site web d’ArmorScience

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #LTC #CotesdArmor #Bretagne #ArmorScience

79 total views, 26 views today