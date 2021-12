Assemblée Générale de TV-Trégor

TV-Trégor va tenir son Assemblée Générale annuelle mercredi 8 décembre 2021 à 17h30

– Salle numéro 2 – Espace Sainte-Anne – 2 rue de Kerampont à Lannion

L’assemblée générale est un moment important de la vie de l’association.

On y opère un « flash-back » sur l’année passée, tant sur le plan moral (les activités) que sur le plan financier. Mais on y discute aussi des projets en cours et futurs et des moyens financiers et humains nécessaires pour y parvenir

En particulier, nous parlerons de notre grand projet (qui est en cours) de document vidéo sur l’histoire récente de Lannion et de sa région en rapport avec son développement scientifique, industriel et social depuis les années 1950. Le projet est bien avancé, le montage est commencé. Nous ferons un point précis à ce sujet.

Autre projet : renouer avec les plateaux TV et les captations multi-caméra via l’achat d’une régie vidéo numérique. C’est l’assemblée présente qui décidera de l’avenir de ce projet.

Nous parlerons aussi, bien sûr, de ce qui constitue notre « ADN », à savoir la web-TV, TV-Trégor

Ce sera une réunion utile pour discuter, partager des points de vue et envisager l’avenir de façon constructive. Tout cela dans un climat de convivialité.

L’association a besoin, en particulier, de l’apport, au sein de son CA et de son bureau, de nouveaux membres afin d’améliorer sa dynamique. Même si vous n’êtes pas (encore) adhérent à TV-Trégor, venez nous rencontrer lors de cette AG (accueil informel à partir de 17h00)

En attendant si vous souhaitez avoir quelques infos complémentaires sur l’association, consultez cette page …

