Ur Feunteun anvet Anjela – Plateau TV sur Anjela Duval

Eus menaj Traoñ an Dour da bed al lennegezh. – De la ferme de Traoñ an Dour au monde de la littérature.

C’est en décembre 1991, dix ans après le décès de la poétesse Anjela Duval, que l’association culturelle Traoñ an Dour, du nom de la ferme d’Anjela Duval au Vieux-Marché, organisait un plateau-télé animé par les journalistes Fañch Broudic et Roger Laouénan.

Ce débat avait rassemblé des membres de la famille d’Anjela, des voisins et des amis ainsi que des défenseurs de la langue bretonne qui rendaient hommage à un écrivain de premier plan.

En novembre 2021, les communes du Vieux-Marché et de Plouaret se sont unies pour un nouvel hommage, hommage que la médiathèque de Lannion, dépositaire du fonds des manuscrits d’Anjela Duval, a complété par une exposition et différentes animations.

Retrouvons le monde d’Anjela Duval dans ce plateau-télé de 1991 filmé par Trégor-Vidéo ainsi que deux poèmes lus par Yann-Bêr Piriou et filmés par TV-Trégor

Durée 44’44 – Production et réalisation Trégor-Vidéo – Décembre 1991 à Vieux Marché

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

Visionnez également deux poèmes d’Anjela Duval lus par Yann-Bêr Piriou et filmés par TV-Trégor

– « La poésie vivante d’Anjela Duval – Bac’hañ »

– « La poésie vivante d’Anjela Duval – Lagad an Heol »

Visionnez également cette interview de Yann-Bêr Piriou, en 2011 évoquant la mémoire d’Anjela Duval : « Anjela – Pennad-kaoz gant Yann-Bêr Piriou »

