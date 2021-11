Tout ce qui tue nuit à la vie

Ce titre devrait être une évidence, et pourtant … L’agriculture et l’industrie continuent, malgré les lois et les avertissements, à déverser dans notre environnement des tonnes de poisons qui mettent en danger la vie en général et la nôtre en particulier. Cette petite fiction de 2 minutes, qui ne date pas d’hier (2009), illustre parfaitement ce propos, et ceci sans aucune parole, rien que par le langage de l’image qui parle si bien à tout un chacun. Alors, sans plus de bavardages, regardons le film …

Durée 2’34 – réalisation Margaux Danjou – Coproduction Trégor-Vidéo et Bassins Versants du Léguer – Mai 2009

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

