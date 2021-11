L ‘Écosystème Commutation et Réseaux Numériques de Lannion

L ‘Écosystème Commutation et Réseaux numériques est né à Lannion en 1962 et a été, pendant une longue période, le cœur de l’Écosystème Breton du Numérique, lequel s’est élargi avec de nouvelles composantes : Images et Réseaux, Photonique mais aussi électronique maritime et cybersécurité. Les deux piliers «historiques» de l’écosystème lannionais, sont :

– Le CNET devenu avec le temps FT R&D puis Orange Labs

– La SLE devenue CIT-Alcatel, puis Alcatel et enfin Nokia

Ils ont été rejoints par une cinquantaine de PME dans le cadre de la Technopole Anticipa Lannion-Guingamp, avec quatre mille emplois directs.

Pendant plus d’un demi-siècle, les acteurs de cet écosystème ont connu successivement des moments de satisfaction, d’euphorie, d’amertume, de dépression et … d’espoir.

A l’initiative de Philippe Dupuis, quatre associations ont organisé une rencontre avec des acteurs de cette époque qui ont apporté leurs témoignages et débattu avec les participants dans le cadre d’une table ronde qui s’est tenue dans les locaux de Nokia le 10 octobre 2019.

Ce sont :

– L’Amicale des Retraités d’Alcatel de Lannion, qui a rassemblé, à l’initiative de Gilbert Cloâtre, des archives, des photos de la période 1966-2006 et publié un document de témoignages ainsi qu’un livret, intitulé « De la SLE à Alcatel-Lucent, 50 ans de Télécommunications dans le Trégor ».

– Armorhistel, association régionale pour l’histoire des Télécoms et du Numérique. Parmi ses membres, ont participé à la table ronde : Jean-Yves Merrien (vice-président) et Philippe Dupuis.

– Les Supélec , association créée en 1896, représentée par Hervé Layec (président du groupe Bretagne) et Philippe Dupuis.

– La Technopole Anticipa Lannion-Guingamp (ADIT) , association fondée en 1987 pour stimuler et accompagner la création d’entreprises innovantes. Elle est présidée par Alain Le Bouffant, ancien cadre de Nokia.

Cette rencontre se subdivise en deux tables rondes de 1h30 chacune :

– La première débute par une présentation de l’établissement Nokia de Lannion faite par Arnaud Laforge, directeur du site, et se poursuit par la description de la naissance et de la croissance de l’écosystème, correspondant à la période CNET, SLE, Alcatel, jusque dans les années 1990.

L’animateur de cette partie est Alain le Bouffant, entouré de Michel Ruvoën, Jean-Yves Marjou et Pierre le Dantec.

– La seconde traite de la diversification de l’écosystème à partir des années 1985-1990 et décrit le parcours de quelques acteurs de cette diversification.

Elle aborde également le rôle des partenaires sociaux dans un environnement dorénavant international.

L’animateur de cette seconde partie est Jean-Yves Merrien, entouré de Gérard Le Bihan, Hervé Lassalle, Yves le Damany, Philippe Quémerais, Michel Joindot et Philippe Martin.

Pour chacune des tables rondes, vous trouverez, ci-après, un sommaire avec des repères de temps ce qui vous permettra de cibler le visionnage de telle ou telle partie des débats.

Table-ronde numéro 1 – Durée 1h27 – Images Daniel George et Pierre Lavanant – Montage Angèle Durandal, Michel Ruvoen, Romane Palpant-Obaton, Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Novembre 2021 (captation vidéo du 10/10/2019)

Sommaire

– 00:00:00 – Introduction – Philippe Dupuis

– 00:05:00 – Présentation NOKIA – Arnaud Laforge

– 00:19:00 – Présentation Table ronde 1 – Alain Le Bouffant

– 00:25:15 – L’Architecture E10- Michel Ruvoen

– 00:44:15 – Les Services rendus E10 – Jean-Yves Marjou

– 01:01:45 – Les Réalisations E10 – Pierre le Dantec



———–

Table-ronde numéro 2 – Durée 1h30 – Images Daniel George et Pierre Lavanant – Montage Michel Ruvoen, Romane Palpant-Obaton, Thomas Le Gourriérec, Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Novembre 2021 (captation vidéo du 10/10/2019)

Sommaire

– 00:00:00 – Introduction – Jean-Yves Merrien

– 00:05:00 – Un parcours – Gérard Le Bihan

– 00:26:45 – Les partenaires sociaux – Hervé Lassalle

– 00:49:45 – une PME Prescom – Yves le Damany

– 01:04:15 – La formation ENSSAT – Philippe Quémerais

– 01:13:15 – Témoin 1 – Philippe Martin

– 01:18:30 – Témoin 2 – Michel Joindot

– 01:24:15 – Conclusion – Philippe Dupuis

– 01:24:45 – Un dernier mot – Arnaud Laforge

