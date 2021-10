Festival Armoricourt édition 13

Le Festival Armoricourt est un festival de films courts qui se produit chaque année à Plestin-les-Grèves (22 – Côtes d’Armor), accueilli par le cinéma Le Douron. Armoricourt innove pour sa 13e édition : les films sont toujours courts … mais moins courts que lors des années précédentes. En effet, cette année, Armoricourt a pris le parti de proposer des films d’une durée comprise entre 35 et 59 minutes. Ce format, dit « moyen métrage », qui s’approche de celui des séries TV, fait sortir des sentiers battus car il est plus rare. L’équipe du Festival espère que les six films sélectionnés pour cette édition intéresseront et surprendront le public.

Ils seront projetés en compétition publique pendant le festival sur trois séances : vendredi soir à 20h30, samedi après-midi à 17h00 et samedi soir à 20h30. La grande particularité du Festival Armoricourt est d’inviter les équipes de réalisation des films. Chaque séance est suivie d’échanges et de débats où les auteurs ou acteurs des films peuvent échanger avec le public. Le slogan du Festival Armoricourt est toujours « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font » …

En prélude au Festival, le jeudi 25 novembre à 20h00, projection d’un long métrage de la réalisatrice Pascale Breton, invitée d’honneur du Festival : « Suite Armoricaine ».

