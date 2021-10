Plougras, site éolien en Côtes d’Armor

Si vous n’avez jamais assisté à l’installation d’une éolienne, ce document va vous passionner. Vous suivrez toutes les étapes du « Meccano géant » que constitue le montage in situ d’une éolienne. L’action se situe à Plougras (22 – Côtes d’Armor) en 2003. Plougras, une commune d’un peu plus de 400 habitants qui a osé l’aventure du « vent électrique » et qui a réussi son pari grâce à une gestion patiente et méticuleuse du dossier. Car une éolienne, ce n’est pas seulement un bel objet technologique, c’est aussi un sujet hautement politique si l’on en juge par les polémiques et oppositions de tous bords qui surgissent dès qu’un projet de ce genre pointe le bout de ses pales. Il a donc fallu convaincre les agriculteurs et les riverains, les rassurer, les informer sur les enjeux positifs (dont l’alimentation en électricité de 7.600 foyers, hors chauffage). Une association de protection de l’environnement a également été mise à contribution pour conseiller sur la remise en état du site. C’est ce que nous explique ici, non sans une pointe d’émotion, le maire de Plougras de l’époque, François Morellec.

Le puzzle industriel s’est mis en place avec, principalement, Cégélec pour le génie civil et Jeumont pour l’éolienne elle-même, sous la conduite de la société CADEV. Ainsi, en juillet 2003, on a mis en service ce parc éolien constitué de machines modèle J48 (48 mètres d’envergure pour les pales – Puissance unitaire 750 Kw) dont la nacelle culmine à 50 m au dessus d’une crête, au lieu-dit de Goariva, qui se situe elle-même à 314 m d’altitude, bien exposée à tous les vents.

Ce document mériterait une suite pour savoir, avec le recul des années, comment les habitants de Plougras considèrent leurs éoliennes. A suivre donc …

Durée 20’58 – Réalisation Loïc Chapron avec Alan Lestimé – Coproduction Trégor-Vidéo et Mairie de Plougras – Année 2003

