L‘Écosystème Commutation et Réseaux numériques – La bande-annonce

L‘Écosystème Commutation et Réseaux numériques est né à Lannion en 1962 et a été, pendant une longue période, le cœur de l’Écosystème Breton du Numérique, lequel s’est élargi avec de nouvelles composantes : Images et Réseaux, Photonique mais aussi électronique maritime et cybersécurité.

A l’initiative de Philippe Dupuis, quatre associations ont organisé une rencontre avec des acteurs de cette époque qui ont apporté leurs témoignages et débattu avec les participants dans le cadre d’une double table-ronde qui s’est tenue dans les locaux de Nokia le 10 octobre 2019. Deux parties de 1h30 chacune :

– La première débute par une présentation de l’établissement Nokia de Lannion faite par Arnaud Laforge, directeur du site, et se poursuit par la description de la naissance et de la croissance de l’écosystème, correspondant à la période CNET, SLE, Alcatel, jusque dans les années 1990.

– Le second tour de table traite des crises sociales qui ont accompagné la croissance de l’écosystème ainsi que sa diversification à partir des années 1985-1990. Il décrit également le parcours de quelques acteurs de cette diversification.

Durée 0’51 – Réalisation du montage Jean-Dominique Gauthier, sur des images vidéo faites par Daniel George et Pierre Lavanant et des images d’archives fournies par Michel Ruvoen. Production TV-Trégor – Octobre 2021

