TUD – Jean-Yves Le Damany

Nous sommes en été 1998 – Jean-Yves Le Damany, agriculteur bretonnant implanté à Servel (commune de Lannion – 22 – Côtes d’Armor), sur la route du Yaudet, reçoit la visite d’élèves d’une classe bilingue de Lannion. C’est en breton que les questions fusent pour tout savoir sur la vie actuelle de Jean-Yves et sur son parcours ! Jeune homme, fils d’agriculteur, il était parti à Brest pour faire des études d’ingénieur dans l’électronique et puis sa vocation a bifurqué vers la terre et vers l’élevage. Mais découvrons tout cela à travers ce document vidéo et les questions de nos journalistes en herbe …

Durée 6’40 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – 1ère publication en novembre 1998 – Rediffusion sur TV-Trégor en décembre 2020 – Interview réalisée par Isabelle, Klervi, Honorine et Annaël.

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #LangueBretonne #CotesdArmor #Bretagne #webTV

34 total views, 34 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?