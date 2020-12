Coup de zoom sur La Roche-Jaudy – Formation au secourisme

TV-Trégor inaugure cette semaine, avec ce petit reportage, une série consacrée à la commune nouvelle de La Roche-Jaudy. Nouvelle parce qu’elle est le fruit récent de la fusion de quatre communes : La Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy, Pouldouran et Hengoat. Nouvelle parce que l’équipe municipale a dû réinventer tout un mode de fonctionnement pour que chacune des quatre anciennes communes bénéficie justement de ce regroupement. C’est ce que s’efforce de faire, avec toute son équipe municipale, Jean-Louis Even, Maire de La Roche-Jaudy, que nous aurons le plaisir d’interviewer à ce sujet au début de l’an prochain. (cela aurait dû se faire en novembre 2020 mais, comme vous le savez, il y a eu ce deuxième épisode de confinement qui a perturbé tous nos projets). Nous allons donc commencer par vous présenter une des actions sociales de La Roche-Jaudy, à savoir les cours de secourisme dispensés aux habitants de la commune. Cette initiative est présentée par Jean-Luc Meur, adjoint aux affaires sociales, et les cours eux-mêmes sont dispensés par Florian Le Guern, pompier professionnel. Dans les semaines et mois qui viennent, nous publierons ainsi d’autres petits reportages à propos de ce qui se passe à La Roche-Jaudy. A suivre donc …

Durée 3’42 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Novembre 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

