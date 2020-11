La Fédération de l’audiovisuel participatif, c’est quoi au juste ?

Du 9 au 11 octobre 2020, profitant d’une petite accalmie de la crise sanitaire, un certain nombre d’adhérents de la FAP (Fédération de l’Audiovisuel Participatif) se sont réunis à Royère de Vassivière dans la Creuse (36) sur le Plateau de Millevaches. Il s’agissait d’une réunion des contributeurs comme il y en a deux ou trois par an sur le même modèle. Mais au fait, c’est quoi la Fédération de l’audiovisuel participatif ? Bonne question. C’est une fédération d’associations qui, à l’instar de TV-Trégor, font de la télé locale sur le mode participatif, en impliquant au maximum des bénévoles et les habitants de leurs pays respectifs. Elle réunit ainsi une quarantaine d’associations ou de coopératives, réparties dans toute la France, qui partagent un certain nombre de problématiques communes et de projets. Il n’y a pas de chef à la tête de cette structure qui fonctionne sur un mode autogéré comme l’explique ce reportage réalisé lors de la dernière édition. TV-Trégor participe régulièrement à ces réunions, Pierre Lavanant en étant le représentant.

Place aux images et aux interviews pour faire connaissance avec la FAP et, si vous voulez en savoir un peu plus, ne manquez pas d’aller visiter le site de la fédération.

Durée 8’36 – Réalisation Mohini Amyot – Pour la Fédération de l’Audiovisuel Participatif – Novembre 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

