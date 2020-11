Les 500 ans de l’église de Trédrez

Nous sommes en l’an 2000, à la fin de l’été, et Trédrez fête avec fierté le 500 e anniversaire de son église reconstruite en l’an 1500. A l’aube du 16e siècle, l’architecture dite Beaumanoir fait florès dans notre Pays et l’église de Trédrez, construite sur le modèle de celle de Plufur, en est un bel exemple avec quelques innovations majeures comme le clocher-mur et le chevet à trois pans. On retrouve ce remarquable style gothique Beaumanoir dans bon nombre d’églises du Trégor. Pour commencer, Joël Le Jeune, maire de la commune, nous sert de guide pour visiter ce bel édifice, puis il cède la place à la cérémonie religieuse du Pardon qui sera elle-même suivie de la traditionnelle fête populaire, et tout cela sous un soleil radieux. Revivons ces instants mémorables grâce aux archives vidéo de Trégor-Vidéo …

Pour en savoir plus sur l’église Notre-Dame de Trédrez, suivez ce lien

Durée : 26’02 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Octobre 2000 – Rediffusion en novembre 2020

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

hashtags : #TredrezLocquemeau #Tregor #Lannion #CotesdArmor #Bretagne #webTV #tvtregor

150 total views, 3 views today

Combien d’étoiles donnez-vous à cet article ?