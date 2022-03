Dans le sillage de Nolwenn Lemaître

Amoureuse de la mer, Nolwenn Lemaître est une jeune océanographe au parcours remarquable.

Après une année 2021 marquée par sa participation à la mission SWINGS dans le grand Sud de l’Océan Indien, nous la retrouvons dans le port de ses attaches à Locquirec. Nous sommes en hiver, mais ce n’est pas les Kerguelen !

Dès l’enfance, elle tire ses premiers bords en Optimist dans la Baie de Lannion, puis, ses passions pour l’océan et la science ne cesseront de s’entrecroiser. Navigatrice de haut niveau, son CV nautique n’en finit pas. Entre autres, des compétitions jusqu’au championnat du monde en 420 et 29er, trois tours de France à la voile et elle fut même skippeuse du J80 habitable de l’École Navale : à vos ordres Nolwenn !

Après une section sport étude voile à Brest, son cursus impressionne tout autant et la hisse jusqu’au doctorat en géochimie marine. Désormais elle se consacre à son métier de chercheuse, mais quand l’opportunité se présente de partir en mission sur le Marion Dufresne, elle répond à l’appel de la mer et ce n’est pas la perspective des tempêtes dans les « cinquantièmes hurlants » qui l’arrête.

L’océan est un des poumons de la planète et un régulateur du climat qui capte plus du quart de nos émissions de CO2 et produit la moitié de l’oxygène que nous respirons. Dans ce cycle du carbone, Nolwenn étudie particulièrement le rôle des métaux, qui sont essentiels, bien qu’à l’état de traces dans la mer. Elle s’efforce également de partager sa passion pour l’environnement marin. Pour preuve ces échanges avec la classe de CM de l’école primaire de Locquirec, où nous l’avons suivie lors de la présentation qu’elle a faite à son retour de mission. Lorsque Nolwenn parle de son métier, que ses yeux brillent et que ses gestes se joignent à la parole, elle vous embarque à son bord et captive les élèves.

D’une grande simplicité, Nolwenn a l’art de rendre les choses accessibles et est un bel exemple à suivre. Mais derrière cette apparente facilité, se cache beaucoup de travail et une sacrée détermination.

Alors, prêts à appareiller pour sonder les océans ?

Durée 20’08 – Réalisation Marc Geffroy et Sylvie Ollivier – TV-Trégor – Mars 2022

