Conférence – Estimer la nature

La nature est un bien commun inestimable ! On peut même dire qu’elle n’a pas de prix ! Et pourtant , cette dimension est absente du calcul de notre PIB, et sa dégradation peut entraîner des coûts de réparation énormes …

Pascal DA COSTA replace cet indicateur dans sa perspective historique, explique les études en cours pour donner une valeur sonnante et trébuchante à la nature afin d’assurer la protection des écosystèmes, garantie du bien-être humain et de développement pérenne. Il a dirigé en particulier une étude nationale sur la valeur environnementale des rivières en très bon état écologique, et les mesures réalisées sur le Léguer et explicitées dans le film « Si le Léguer m’était compté » réalisé par TV Trégor, étaieront son propos. On y notera la valeur de l’attachement des habitants à la rivière !

Pascal DA COSTA est professeur d’économie de l’environnement et des ressources naturelles à l’Ecole Centrale-Supélec, où il est responsable d’une équipe de 30 chercheurs sur la transition écologique.

Conférence au Carré Magique à Lannion, le mardi 5 avril 2022 à 20h30 – Tarif 6 € (réduit : 3 €)

« Si le Léguer m’était compté » – Durée : 12’07 – Réalisation Sylvie OLLIVIER et Marc GEFFROY, prises de vue Yves LE GOAS – Production TV-Trégor – Septembre 2021

En collaboration avec Annie BRAS DENIS Présidente du Bassin Versant Vallée du Léguer (BVVL) et Samuel JOUON coordinateur BVVL. Étude scientifique pilotée par Pascal DA COSTA et Patricia DETRY Ingénieure écologue au CEREMA.

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

