Carlos Nuñez au Festival des Hortensias 2008

En cette été 2018, il n’y aura malheureusement pas de Festival des Hortensias à Perros-Guirec. On se consolera en revisitant les moments les plus forts des éditions passées. Pour son 25e anniversaire, en août 2008, le Festival des Hortensias avait vu les choses en grand : six ensembles traditionnels, trois bagads, deux groupes mythiques pour le fest-noz et une légende de la musique celte, Carlos Nuñez. Le galicien, qui n’en était pas à sa première apparition au festival, a vite retrouvé ses habitudes et son goût pour la danse bretonne. Et puis, il y a eu ces deux heures de bonheur musical qui ont comblé les festivaliers. Ceci n’a pas empêché le musicien de se livrer avec une grande gentillesse aux reporters de TV-Trégor, présents ce soir là. Place à l’artiste …