Le voyage de Saint Piran

Dixième année, centième statue… Ce samedi dernier 28 juillet, un nouveau géant de granit a pris sa place au milieu de ses semblables sur le site de La Vallée des Saints, près de Carnoët.

Il s’agit de Saint Piran, moine celte du VI ème siècle devenu le saint patron de la Cornouaille.

Les sculpteurs David Paton et Stéphane Rouget l’ont façonné à Mabe près de Falmouth puis l’ont accompagné pendant tout son périple à travers la Manche et la Bretagne intérieure : traversée sur la Nébuleuse, ancien thonier de 1949, puis train, charrette à chevaux en bois… et enfin mise en place finale sur son socle auprès des siens célébrée par trois jours de festivités. Sébastien Menguy, organisateur et maître des lieux, attend 450000 visiteurs en 2018 dans ce lieu devenu mythique.