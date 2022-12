Breizh hag Bezhin – La Bretagne et les algues

Ar bezhin, un eldorado nevez evit Breizh ? Pennad-kaoz gant Bernez Kloareg, rener kozh Kreizenn Biologel Rosko.

Les grandes algues marines, un nouvel eldorado pour la Bretagne ? Entretien avec Bernard Kloareg, ancien directeur de la station biologique de Roscoff.

Komz a ra Bernez Kloareg eus al liamm etre Breizh, ar brezhoneg hag ar bezhin en e familh. Ar bezhin a zo bet e kreiz e vuhez vicherel adalek e dezenn goude e studioù e skol ijinerien Agro betek renerezh Kreizenn Biologel Rosko liammet gant ar CNRS hag gant ar Skol Veur Sorbonne e Paris abaoe 150 bloaz. Labouret en-deus gant embreregezhioù evel Goemar e Sant Malo pe Olmix e Brehan e-kichen Pondi.

Bernard Kloareg parle du lien qui réunit dans sa famille la Bretagne, la langue bretonne et les algues. Les algues ont été au cœur de sa vie professionnelle depuis sa thèse après ses études d’ingénieur Agro jusqu’à la direction de la Station Biologique de Roscoff liée au CNRS et à Sorbonne-Université à Paris depuis 150 ans. Il a travaillé avec des entreprises telles que Goëmar à Saint-Malo ou Olmix à Bréhan près de Pontivy.

Bezhinus-tre eo aodoù Breizh gant bezhin ruz, bezhin glas ha bezhin du hag a ra evel koajeier dindan ar mor. Ur gwir binvidigezh eo ar bezhin evit Breizh.

Les algues rouges, vertes et brunes sont très abondantes sur nos côtes bretonnes, où elles constituent de véritables forêts sous-marines. C’est une vraie richesse pour la Bretagne.

Padout a ra 7:24 – Sevenet ha frammet gant Marc Geffroy – Atersadenn Pierre Lavanant – TV-Trégor – miz Kerzu 2022

Ar pennad-kaoz-mañ a zo ur c’henlabour gant ArmorScience ha graet eo bet araok prezegenn-digoradur gouel ar skiantoù. Enrollet eo bet ar brezegenn d’ar 7 a viz Here er greizenn Santez Anna e Lannuon ha tu a zo da welet anezhi en he fezh war lerc’hienn ArmorScience.

Durée 7:24 – Réalisation et montage Marc Geffroy – Interview Pierre Lavanant – TV-Trégor- décembre 2022

Cette interview est réalisée en collaboration avec ArmorScience et en introduction à la conférence d’ouverture de la fête de la science. La conférence a été enregistrée salle Sainte-Anne à Lannion le 7 octobre 2022; vous pouvez la visionner dans son intégralité sur le site d’ArmorScience

