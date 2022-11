Les grandes algues marines – Entretien avec Bernard Kloareg

Les algues rouges, vertes et brunes sont très abondantes sur nos côtes, où elles constituent de véritables forêts sous-marines. Elles sont utilisées pour l’alimentation humaine et pour l’extraction de nombreux produits naturels.

Le conférencier, Bernard Kloareg, est ingénieur agronome, spécialiste de la biologie des algues marines. À la tête de la Station Biologique de Roscoff durant de nombreuses années, il nous explique l’importance des algues et le rôle de cette unité de recherche marine qu’il a contribué à développer.

Au-delà d’un pôle d’excellence de renommée internationale, la station, qui fête cette année ses 150 ans, est également au cœur d’un parc d’entreprises et de startups innovantes appelé « la blue valley ». C’est un véritable catalyseur de talents, qui ouvre de belles perspectives pour le tissu socio-économique local.

Durée 8’18 – Réalisation et montage Marc Geffroy – Interview Michel Hignette, président d’ArmorScience – Prises de vue Pierre Lavanant – Production TV-Trégor – Novembre 2022.

Cette interview a été réalisée le 7 octobre 2022 en collaboration avec ArmorScience et en introduction à la conférence d’ouverture de la fête de la sciences 2022. La conférence a été enregistrée dans son intégralité et peut être visionnée sur le site d’ArmorScience

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

