Festival Armoricourt – édition 14

Le Festival Armoricourt poursuit sa route avec cette 14e édition qui se tiendra du 24 au 27 novembre 2022 – Ce sera, comme toujours, à Plestin-les-Grèves, et pour l’essentiel au Cinéma Le Douron (*)

Pour la seconde fois, le Festival va se consacrer exclusivement aux moyens métrages (films dont la durée se situe entre 35 et 59 minutes). 7 films seront cette année en compétition, répartis sur 3 séances (voir le détail plus bas). Des représentants des équipes des films seront présents à chaque séance pour échanger avec le public après la projection. C’est la marque de fabrique du Festival Armoricourt : « Découvrir des films de qualité et rencontrer ceux qui les font ».

Le programme de la compétition

Vendredi 25 novembre – 20:30

– L’appartement de Bruno Cabanis – 36 mn

– Blues de Arma Lux – 34 mn

– Cloche petite aux merveilles du pays de Anthony Brinig – 38 mn

Samedi 26 novembre – 16:00

– Pas le choix de Hrysto Hrysto – 59 mn

– Un homme à la mer de Roman Huet – 35 mn

Samedi 26 novembre – 20:30

– A la légère de Bertrand Latouche – 52 mn

– L’homme qu’il vous faut de Renaud Ducoing – 47 mn

Les récompenses

En plus du prix Armoricourt et du prix de l’invitée d’honneur, il y aura, comme chaque année, le prix du public. En effet, les spectateurs seront invités à voter pour leur film préféré (il faudra pour cela avoir vu les 7 films). Le palmarès sera dévoilé à la fin de la soirée du samedi 26 novembre, vers 23:00.

Deux bulletins de vote du public seront tirés au sort. Ils donneront droit chacun à un bon d’achat de 50 € chez Camara Lannion.

L’invitée d’honneur

Pauline Seigland, productrice de cinéma, sera l’invitée d’honneur de cette édition 2022. Rappelons qu’elle est la productrice du film « Les Mauvais Garçons » (réalisé par Elie Girard) qui a reçu l’an dernier le prix Armoricourt et, cette année, rien moins que le César du meilleur court métrage.

En prélude au Festival, la soirée du jeudi 24 novembre à 20:30, au Douron , sera celle de la “carte blanche à Pauline Seigland”. Elle nous propose :

– « Et toujours nous marcherons », un court métrage de Jonathan Millet – 22 min – produit par Films Grand Huit

– “Chambre 212” de Christophe Honoré – 87 min

Et pour conclure

En clôture du Festival, 2 films de la sélection seront projetés le dimanche 27 novembre à 15:00 au Café Théodore à Trédrez-Locquémeau (22 – Côtes d’Armor)

L’équipe d’Armoricourt espère que le public viendra en nombre voir ces films patiemment sélectionnés. Ils valent le déplacement. Ce sera l’occasion de profiter d’un bon spectacle et de parler cinéma avec les personnes qui font ces films avec beaucoup de passion.

(*) Le cinéma Le Douron se trouve place Launceston, à deux pas de l’église de Plestin-les-Grèves (22 – Côtes d’Armor). Site web du cinéma pour réserver vos places :

La bande-annonce

Durée 1’11 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production Armoricourt – Octobre 2022

