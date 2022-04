Le Talbert, un sillon à la mer

Curiosité géologique, le Sillon de Talbert qui lance sa flèche de sable et de galets vers le grand large, direction nord-est, intrigue et fascine depuis qu’il existe. Malgré le côté ingrat de cette balade sans issue de trois kilomètres où l’on marche sur des galets, le site est très fréquenté à la belle saison. Mais, bousculé par les terribles tempêtes de l’hiver, cet appendice naturel est en fait très fragile. Des hommes conscients du risque de rupture du Sillon ont cru bien faire en le renforçant artificiellement, mais la nature a toujours le dernier mot et la stratégie a dû être changée, faute de résultats. Désormais on s’oriente vers un retour au naturel en favorisant l’ancrage de la végétation.

Nous vous invitons à découvrir ce reportage de 1999 qui explique, avec l’intervention de spécialistes, comment vit et évolue cet étrange serpent de mer minéral.

Le Sillon de Talbert est situé sur la commune de Pleubian en Côtes d’Armor (Lannion-Trégor-Communauté)

Durée 11’22 – Réalisation Alan Lestimé – Production Trégor-Vidéo – Décembre 1999

Personnes interviewées : Jean-Pierre Pinot, géographe – Amédée Corre, élu de Pleubian – Joël Le Briand, goémonier – Denis Bredin, délégué régional au conservatoire du littoral

