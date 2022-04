Ti Marivon goude marc’had Landreger

Chez Maryvonne après le marché de Tréguier

Elles sont plus vraies que nature nos dames sur scène interprétant des commères qui reviennent du marché de Tréguier et qui bavardent chez Marivon autour d’un bon remontant. Et le public s’en donne à cœur joie. Certes il fallait être bretonnant pour saisir toutes les subtilités des dialogues. Mais, pour le grand plaisir des non bretonnants, cette piécette est sous-titrée en français. Alors, profitons en tous …

Durée 15’12 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Janvier 1995

Avec sur scène : Madeleine Feutren, Anna Forestier et Emilienne Loaz

