La saga de la Trégor Valley – Bande-annonce

Une grande aventure commence dans le Trégor



En 1961, le CNET (Centre National d’Etudes des Télécommunications), déjà présent à Issy-Les-Moulineaux, s’installe à Lannion sous l’impulsion de son directeur, le Lannionnais Pierre Marzin. Celui-ci veut sauver son pays du Trégor du déclin et de l’exode des jeunes sans emploi.

En 1962, une émission de télévision est retransmise en direct depuis les Etats-Unis, via le satellite Telstar, vers le Radôme de Pleumeur-Bodou (à 10 km de Lannion). Une remarquable première mondiale !

C’est le début de la grande aventure des télécommunications à Lannion et dans le Trégor, qui, après une période d’euphorie, a été entrecoupée de crises, d’actions collectives et de rebonds. Une aventure humaine et industrielle qui se poursuit encore, 60 ans plus tard, puisque le bassin d’emploi lié aux hautes technologies représente toujours plus de 5.000 emplois directs.

Un film qu’il fallait réaliser absolument



TV-Trégor, associée à L.T.W. (*), relate cette aventure dans un film documentaire de 1h30 « La saga de la Trégor Valley », au travers de documents d’archives et de nombreux témoignages de Trégorrois de différentes générations qui ont vécu cette épopée sur le terrain. Un film qui ne peut manquer de résonner au cœur de chaque Trégorrois.

(*) L.T.W. (Live To Win) – site web

Un film qu’il faut voir absolument



Il va faire l’objet de plusieurs projections en salle. Notez bien :

La première projection du film se tiendra au Cinéma les BALADINS à Lannion le jeudi 19 mai à 20h30

Elle sera suivie d’un débat

Achat de billets possible et conseillé via HelloAsso – Suivre ce lien

Achat de billets également possible sur place avant la projection dans la mesure des places disponibles

Une autre projection est prévue au Cinéma Le Douron à Plestin-les-Grèves le vendredi 3 Juin à 20h45

Elle sera suivie d’un débat

Achat de billets possible et conseillé une semaine avant la séance sur le site web du Douron

Achat de billets également possible sur place avant la projection dans la mesure des places disponibles

D’autres projections sont en cours de planification et seront bientôt annoncées sur TV-Trégor et dans les autres médias

Pour davantage d’informations, consultez/téléchargez le dossier de presse du film

Nous vous invitons dès à présent à visionner ci-après la bande-annonce du film

Durée de la bande-annonce 2’14 – Réalisation Olivier Caillebot – Coproduction L.T.W et TV-Trégor – Avril 2022

Pour visionner la bande-annonce en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la bande-annonce en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

