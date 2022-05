Quand la gwerz nous est chantée – Complaintes d’un autre temps

Souvenez-vous. En janvier 2021 nous publiions un document vidéo intitulé « Quand la gwerz nous est contée » où Daniel Giraudon, professeur émérite de breton à l’UBO et chercheur au CRBC, nous expliquait ce qu’est une gwerz. Cet entretien faisait suite à la sortie, à l’été 2020, de son ouvrage « La clef des chants – Histoires de gwerzioù » portant justement sur les complaintes bretonnes.

Un an et demi plus tard (la crise covid19 nous ayant passablement retardés), nous vous proposons un second volet autour du même thème. Cette fois, nous faisons parler le musicien, Bernard Lasbleiz, qui a dû, pour cet ouvrage, retranscrire ou « inventer » des airs associés aux textes des gwerzioù, lesquelles sont issues d’une longue tradition orale.

Et nous le faisons aussi chanter, notre musicien, puisqu’il interprète ici une version de la gwerz du seigneur de Kerguézec faisant suite à un drame qui s’est joué pendant le terrible hiver 1709 au Manoir de Kericuff en Ploézal.

Durée 12’32 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier avec Daniel George – Production TV-Trégor – mai 2022

Remerciements pour leur accueil chaleureux à M. et Mme Thieffry, propriétaires du Manoir de Kericuff en Ploézal

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #Lannion #Tregor #Ploezal #CotesdArmor #Bretagne #webTV

217 total views, 5 views today