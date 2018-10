Le désespoir des sirènes

Le festival du film et de l’image des mondes sous-marins qui se déroule du 25 au 28 octobre 2018 à Trébeurden a été l’occasion d’y présenter un film TV-Trégor sur les déchets qui souillent régulièrement notre estran.

10% des objets plastiques manufacturés finissent en mer et constituent 80% des déchets marin. De nombreuses associations comme ici à Pleumeur Bodou effectuent régulièrement un ramassage organisé de ce qui peut être fait. Mais tout ne peut pas être éliminé, et les fragments de plastique restants sont importants et se détériorent jusqu’à devenir pour des centaines d’années des micro-particules impossibles à éliminer. L’impact direct de leur présence et de leur toxicité sur la faune marine et sa biodiversité est dramatique : mort par étranglement ou ingestion, maladies, contamination de la chaîne alimentaire…

Malheureusement, la quantité de plastique produit et donc en partie rejeté dans l’environnement augmente régulièrement.

Des mesures de réduction de déchets doivent impérativement voir le jour : emballages rapidement dégradables, sensibilisation aux gestes propres…