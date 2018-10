Anne-Marie fait sa chute libre

Anne-Marie a toujours aimé les sensations fortes. Déjà, lorsqu’elle emmenait ses petits-enfants à la foire, elle était la première à s’éclater sur le grand-huit ou toute autre attraction trépidante. Anne-Marie, qui habite Lannion, a fêté en mai 2016 ses 92 ans. Et devinez ce qu’elle a gentiment demandé comme cadeau d’anniversaire : un saut en parachute ! Depuis le temps qu’elle en avait envie ! Allez, go ! On l’accompagne dans cette folie douce en plein ciel du Trégor …