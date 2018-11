Et si on parlait de TED …

TED est une jeune association Lannionaise qui a pour principale ambition de faire partager au grand public des idées innovantes sur toutes sortes de sujets, ceci, en s’appuyant sur la compétence d’experts et de chercheurs dans différents domaines. Si ce n’est pas suffisamment clair, sachez que TED signifie « Trégor Écosystèmes Dynamiques ». Bon, je vois que ça n’a pas fait « tilt », alors il ne me reste plus qu’à vous inviter à visionner ce petit reportage effectué lors du Forum des Associations de Lannion, où Bruno Pagis, le président de l’association, a expliqué devant la caméra de TV-Trégor tout ce qu’il convient de savoir sur TED et notamment sur la journée conférences TEDx du 6 décembre 2018. Cette manifestation, qui est en cours de préparation, aura lieu à l’Espace Sainte-Anne. TED, un acteur émergent dans le paysage intellectuel Trégorrois, à suivre de très près …