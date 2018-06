Lann ar Waremm – Donner de la vie aux arbres

Déjà, en 1998, on commençait à sensibiliser la jeunesse à la protection de la nature et à l’environnement. Pour preuve, ce reportage réalisé à Pleumeur-Bodou où des enfants sont amenés à planter de nouveaux arbres à Lann ar Waremm. Gageons que ces arbres ont fait comme les enfants de cette école, ils ont dû bien grandir depuis 20 ans. Et si l’on retournait sur place en 2018 pour voir ce qu’ils sont devenus (les arbres, bien sûr)…