Observation radioélectrique à Pleumeur-Bodou

Le Centre de Télécommunications par satellites de Pleumeur-Bodou a cessé son exploitation au début des années 2000.

Afin de préserver le patrimoine technologique lié à cette activité tout en participant au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique, une association « Observation Radio Pleumeur-Bodou » a été fondée en 2007 par un groupe de passionnés.

Elle a pour but principal d’insuffler une nouvelle vie à l’antenne parabolique PB8 de 13 m de diamètre en développant des activités liées à la radioélectricité telles que la réception de signaux radio émis par les sources naturelles de l’univers (la radioastronomie) ou les satellites de géolocalisation (GPS, Galiléo, …), les communications par réflexion sur la lune ou encore l’observation des modifications des signaux radio très basses fréquences par les éruptions solaires.

Découvrez cette association, son objectif et ses réalisations à travers une interview de son président, André Gilloire.