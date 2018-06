Tohu-Bohu au Café Théodore

Le Café Théodore de Trédrez-Locquémeau accueillait du 10 au 12 mai 2018 la cinquième édition d’ «Escales Nomades», une rencontre à la programmation éclectique : groupes musicaux, théâtre pour enfants, ateliers divers et documentaires musicaux. Tohu -Bohu est une association culturelle trégorroise, présidée par Laurence Mermet, dont la vocation est l’accompagnement de pratiques artistiques, au sens large, avec pour finalité de favoriser le lien social. Tohu-Bohu et le Café Théodore sont liés comme les doigts de la main, rappelle Laurence Mermet. Et TV-Trégor y était en ce mois de mai pour capter l’enthousiasme des organisateurs et l’esprit de la fête …