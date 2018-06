La controverse sur les marées vertes

La prolifération des algues vertes sur nos côtes a donné lieu à un grand nombre d’études visant à en déterminer les causes. De nombreuses hypothèses ont été formulées pour expliquer le phénomène, en particulier le rôle des nitrates d’origine agricole. Mais la controverse a été vive tant les intérêts en jeu étaient importants et certains acteurs ont mis en doute la gravité et l’origine de ces pollutions. Le docteur en biologie Bernard Chevassus-au-Louis a été chargé en 2011 d’une étude approfondie sur le sujet. Aujourd’hui, scientifiquement parlant, il n’y a plus de doutes quant à l’origine de ces proliférations d’algues vertes. C’est ce que le biologiste nous explique dans cette interview réalisée suite à sa conférence du 31 mai 2018 au Pôle Phoenix, organisée par ArmorScience dans le cadre des conférences « Société et Sciences ». Et pour rester dans ce sujet, nous vous invitons également à revisionner le document « Marée Verte » réalisé en 1998 par Loïc Chapron, alors réalisateur à Trégor-Vidéo.