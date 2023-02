Quoi de plus fascinant que le phénomène des marées ? Certes, les bretons de la côte sont habitués à ce va-et-vient incessant de la mer, laissant tantôt des estrans à perte de vue, tantôt, six heures plus tard, des paysages envahis par des flots. Mais ce phénomène ne connaît pas toujours la même amplitude, cela dépend de nombreux facteurs, dont l’alignement de la Lune et du Soleil qui, chaque quinzaine, tirent dans le même sens pour nous offrir des « vives eaux » (grandes marées). Mais joue aussi la période de l’année, les équinoxes étant favorables à de gros coefficients du fait du passage du soleil dans le plan équatorial de la Terre. Et puis, il y a la distance Terre-Lune qui n’est pas constante. Quand notre satellite est au plus près dans sa course elliptique, il attire davantage les océans et fait grossir les marées.

Le 10 mars 1993, nous étions dans une configuration exceptionnelle où les différents paramètres s’étaient donnés le mot pour générer ce que l’on a appelé « la marée du siècle » dotée d’un coefficient de 119. De quoi faire le bonheur des pêcheurs à pied, notamment.

Retour sur cet événement rare, en compagnie d’Odile Guérin …

Durée 5’23 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Mai 1993 – Avec la collaboration d’Odile Guérin

