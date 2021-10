Embarquement pour les Sept-Îles

Chaque année, du mois d’avril au mois d’octobre, le sommet de l’Île Rouzic se pare d’une calotte blanche qui se voit très bien depuis la côte et qui intrigue plus d’un touriste. Il s’agit de la plus importante colonie de fous de Bassan de France qui a eu la bonne idée de choisir Rouzic pour y établir ses quartiers d’été. Plus de 21.000 couples cohabitent sur ce rocher. Le fou de Bassan est un seigneur qui s’approche rarement du littoral. Il faut se déplacer pour aller le voir, l’admirer dans son élément naturel. C’est ce que nous avons fait en prenant la vedette qui effectue l’aller-retour entre la plage de Trestraou (Perros-Guirec) et les Sept-Îles. Le clou de la visite est bien sûr cette fascinante colonie de fous de Bassan. Mais on découvrira aussi avec intérêt les autres Îles voisines (Malban, Bono) qui abritent d’autres espèces d’oiseaux marins et des phoques ainsi que l’Île aux Moines qui est la seule à avoir été « civilisée », comme en témoignent son « Fort Vauban » et son phare. Embarquons donc pour une petite visite des Sept-Îles sur un mode plus contemplatif que didactique. Pour avoir davantage d’informations sur la Réserve des Sept-Îles (et son projet d’extension), visitez le site de la LPO. Et puis, si vous ne l’avez encore jamais fait, cette vidéo vous incitera peut-être à prendre la mer, un beau jour, pour aller voir de plus près ces merveilles de la nature …

Durée : 5’09 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – octobre 2021

Pour visionner la vidéo en HD ou sur smartphone, cliquez sur ce lien.

Pour visionner la vidéo en simple définition (recommandé en cas de liaison internet peu rapide), lisez la vidéo via la visionneuse ci-dessous

hashtags : #tvtregor #PerrosGuirec #Tregor #CoteDeGranitRose #CotesdArmor #Bretagne #Lpo

74 total views, 3 views today