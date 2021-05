A la découverte de l’Île aux Moines

Ce document vidéo de 1993, issu des archives de Trégor-Vidéo, vous emmène découvrir la Réserve Naturelle des Sept-Îles, au large de Perros-Guirec, et plus particulièrement l’Île aux Moines, la seule qui ait été habitée, donc chargée d’Histoire. François Siorat, conservateur de la réserve, et le garde-animateur chargé des visites seront ici vos guides.

Mais certaines choses ont changé aujourd’hui par rapport à ces images de 1993. Depuis l’effondrement de la cale de l’Île aux Moines en 2019, les passagers des bateaux débarquent par une passerelle. En outre, l’Île aux Moines, fait partie des 18 sites retenus par la Mission Stéphane Bern, créée pour soutenir la restauration du patrimoine bâti en péril, via la Fondation du patrimoine. Le projet vise à aménager l’île et à la valoriser. La caserne sera le point d’accueil et le fort sera le clou de la visite, avec une terrasse offrant une vue panoramique sur l’archipel. Le phare va devenir un gîte à dimension culturelle en rapport avec la faune et la flore locales. Les travaux devraient commencer en 2021. A suivre donc …

Durée 3’24 – Réalisation et production Trégor-Vidéo – Novembre 1993

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

