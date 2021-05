Conférence fertilité et environnement – La fertilité est-elle en danger ?

Bernard Jégou, spécialiste de la biologie de la reproduction, est mort le 11 mai 2021, à l’âge de 69 ans. Directeur de la recherche de l’École des hautes études en santé publique, ce chercheur a été à la pointe des recherches sur les interactions entre facteurs environnementaux et santé reproductive. En 2009, pour comprendre comment l’environnement et les conditions de travail modifient notre santé reproductive, il a créé l’Institut de recherche en santé, environnement et travail qu’il a dirigé jusqu’en 2019.

En octobre 2010, il avait donné une conférence au Carré Magique de Lannion, à la demande de l’APAST (ancien nom de ArmorScience). Trégor-Vidéo avait assuré la captation. Gérard Poulain était chargé de l’animation. C’est cette conférence, toujours d’actualité, que nous avons l’honneur de vous proposer aujourd’hui, en hommage à ce grand chercheur-citoyen.

Durée 1h37 (conférence 57′ + questions/réponses 40′) – Captation Trégor-Vidéo, le 22 octobre 2010 par Daniel George – Montage Hervé Sizun – Coproduction ArmorScience et TV-Trégor – oct 2010 – mai 2021

