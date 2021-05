Les Kanerien Trozoul, contre vents et marées

On ne présente plus les Kanerien Trozoul, ce groupe constitué à l’occasion des fêtes maritimes de Ploumanac’h en 1991 à partir d’une équipe d’amis de Trébeurden (et de sa proche banlieue). Il va fêter ses 30 ans au Sémaphore en novembre 2021.

Comme tous les chanteurs du monde, les Kanerien Trozoul sont à la peine car ils devaient aller partager leur passion pour le chant de marin avec leurs amis et homologues de Falmouth en Cornouailles . Mais pour cause de covid19, ce Festival est annulé et remplacé par un concert virtuel sur YouTube (le 19 juin à 19h00).

A cette occasion, le groupe a concocté, avec l’aide de TV-Trégor, un petit pot-pourri de trois de ses succès que nous avons le plaisir de vous présenter ici. Il s’agit de « Hoe ana » qui fleure bon la Polynésie (chant traditionnel de piroguiers) , « The Fiddler’s green » (le champ des violoneux) typiquement irlandais et « Limpopo » qui raconte les joies et les peines des plaisanciers amateurs et le plaisir de naviguer (paroles d’Alain Brouard sur un air traditionnel anglais).

Laissons-nous emporter par le vent irrésistible qui souffle à la Pointe de Bihit (en Trébeurden) et par les voix et instruments des Kanerien Trozoul …

Durée : 3’16 – Réalisation Alain Brouard avec Jean-Dominique Gauthier et Jean-Claude Larreur – Coproduction Kanerien Trozoul / TV-Trégor – Mai 2021

Pour visionner la vidéo en HD, cliquez sur ce lien.

