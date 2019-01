En ces temps agités, on a semble-t-il un grand besoin de « zénitude » et de fraternité. Alors pourquoi ne pas s’inspirer de l’exemple de ces oiseaux de l’estran, mouettes, goélands, oies bernaches, huitriers pie, qui cohabitent pacifiquement sur la plage de Nantouar, vaquant à leurs occupations respectives (centrées principalement sur le casse-croûte, apparemment). En ce jour de l’an, TV-Trégor vous les offre sur un plateau, ce qui ne doit pas vous empêcher d’aller leur rendre visite « en live » … tout en respectant les distances afin de ne pas les déranger. Bonne année 2019 à toutes et à tous et rendez-vous chaque semaine sur TV-Trégor pour de nouveaux reportages sur la vie locale.

Durée : 1’45 – Réalisation Jean-Dominique Gauthier – Production TV-Trégor – Décembre 2018

Suivez le lien ci-dessous pour télécharger la vidéo.

» – au format MP4 /videos/2018-12-cohabitation-pacifique.mp4″

